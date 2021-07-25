خطوات الإبلاغ عن سائق يرفع تعريفة أجرة الركوب بعد زيادة أسعار البنزين
تخصيص أرقام طوارئ من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين
كتب:
وفاء الصعيدي
10:15 ص | الأحد 25 يوليو 2021
متابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة
تنتشر في الأسواق والمواقف ومحطات البنزين، حملات رقابية وتفتيشية للتأكد من توافر جميع السلع للمواطنين بنفس أسعارها دون ارتفاع، وللتأكد أيضا من ركوب المواطنين لوسائل النقل والمواصلات دون زيادة في تعريفة أجرة الركوب، خاصة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين.
ووفر كل من جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، عدة أرقام طوارئ لتلقي أي بلاغات من المواطنين ضد السائقين حال زيادة تعريفة الركوب، أو ضد محطات الوقود في حال نقص الوقود، وذلك لمواجهة أي سائق قد يرغب في زيادة تعريفة الركوب على المواطنين.
ويستطيع أي مواطن الاتصال بالأرقام التالية في حال رغبته في تقديم بلاغ ضد سائق يرفع تعريفة الركوب لوسيلة المواصلات:
خطوات الإبلاغ عن السائقين حال زيادة تعريفة الركوب
أرقام جهاز حماية المستهلك
رقم واتس آب 01281661880
33055796
33055795
33055768
33055797
33055762
33055765
أرقام طوارئ وزارة التموين
الخط الساخن 19280
27948224
27944338
27948184
27958481
كما تنتشر حملات من مديريات التموين بكل المحافظات للتأكد من توافر السلع بأسعارها المناسبة دون أي زيادة، والتأكد من وجود كل السلع دون نقص في أي سلعة.
وفي يوم الجمعة الماضي 23 يوليو، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تحريك أسعار البنزين.
تفاصيل أسعار البنزين الجديدة
سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ675 قرشا بدلا من 650 قرشا
سعر اللتر بنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 800 قرش بدلا من 775 قرشا
سعر اللتر من بنزين 95 للمستهلك 900 قرش بدلا من 875 قرشا
وأكدت لجنة التسعير التلقائي، أن هذه الزيادة قدرها 25 قرشا على الأنواع الثلاثة «80 و92 و95»، مؤكدة على أنه تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.