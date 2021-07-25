خطوات الإبلاغ عن سائق يرفع تعريفة أجرة الركوب بعد زيادة أسعار البنزين

تنتشر في الأسواق والمواقف ومحطات البنزين، حملات رقابية وتفتيشية للتأكد من توافر جميع السلع للمواطنين بنفس أسعارها دون ارتفاع، وللتأكد أيضا من ركوب المواطنين لوسائل النقل والمواصلات دون زيادة في تعريفة أجرة الركوب، خاصة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين.

ووفر كل من جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، عدة أرقام طوارئ لتلقي أي بلاغات من المواطنين ضد السائقين حال زيادة تعريفة الركوب، أو ضد محطات الوقود في حال نقص الوقود، وذلك لمواجهة أي سائق قد يرغب في زيادة تعريفة الركوب على المواطنين.

ويستطيع أي مواطن الاتصال بالأرقام التالية في حال رغبته في تقديم بلاغ ضد سائق يرفع تعريفة الركوب لوسيلة المواصلات:

خطوات الإبلاغ عن السائقين حال زيادة تعريفة الركوب

أرقام جهاز حماية المستهلك

الخط الساخن 19588

رقم واتس آب 01281661880

33055796

33055795

33055768

33055797

33055762

33055765

أرقام طوارئ وزارة التموين

الخط الساخن 19280

27948224

27944338

27948184

27958481

كما تنتشر حملات من مديريات التموين بكل المحافظات للتأكد من توافر السلع بأسعارها المناسبة دون أي زيادة، والتأكد من وجود كل السلع دون نقص في أي سلعة.

وفي يوم الجمعة الماضي 23 يوليو، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تحريك أسعار البنزين.

تفاصيل أسعار البنزين الجديدة

سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ675 قرشا بدلا من 650 قرشا

سعر اللتر بنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 800 قرش بدلا من 775 قرشا

سعر اللتر من بنزين 95 للمستهلك 900 قرش بدلا من 875 قرشا

وأكدت لجنة التسعير التلقائي، أن هذه الزيادة قدرها 25 قرشا على الأنواع الثلاثة «80 و92 و95»، مؤكدة على أنه تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.