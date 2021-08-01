الكشف على 1095 مواطنًا في قافلة طبية لجامعة طنطا

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، اهتمام الجامعة بإطلاق القوافل الطبية، انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية ودورها التنموي والخدمي؛ بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

ووجه رئيس جامعة طنطا، باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

من جانبه، أشار الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم توجيه قافلة بقرية حنون، اليوم الأحد، ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها جامعة طنطا لقرى مركز زفتى، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1095 حالة

وقال نائب رئيس الجامعة، ‏إن القافلة الطبية شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1095 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

تحويل 14 حالة حرجة للمتابعة وإجراء عمليات عاجلة

وأضاف «عتمان» أنه تم تحويل عدد 14 حالة حرجة فى تخصصات القلب والجراحة العامه والباطنية وذلك للمتابعة وإجراء عمليات عاجلة بمستشفيات الجامعة.

بدورها صرحت الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة للقوافل الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» بالتنسيق مع الإدارة الصحية بزفتى.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏