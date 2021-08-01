60 منحة بكالوريوس ودراسات عليا في جامعة حلوان للطلاب الوافدين 

تحرص جامعة حلوان على توطيد وتعميق أواصر العلاقات بين مصر ودول العالم ودعم سبل التعاون والمودة وتقوية الروابط التاريخية بين الشعوب، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين.

وفي ذلك الإطار، أعلنت إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين استمرار برنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة حلوان للعام الأكاديمي 2021/ 2022،ة وكذا زيادة أعداد المنح المقدمة من الجامعة إلى 60 منحة موزعة علي مختلف كليات الجامعة بالإضافة إلى الكليات والمراكز الجدد (كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، مركز الدراسات والتعاون البحثى الافريقي، هذا بالإضافة إلى استحداث منح مختلفة الي جانب المنح الكاملة، توسيع نطاقها لتشمل دول العالم بالكامل، وتخصيص 25 منحة لأقاليم جغرافية أخرى إلى جانب دول القارة الإفريقية وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية.

وأشار الدكتور ماجد نجم إلى أن اتجاه جامعة حلوان يتوافق مع الدولة في جذب مزيد من الطلاب الوافدين، والعمل على زيادة أعدادهم، وتنوع جنسياتهم مع حرص الجامعة على تقديم أفضل وسائل الرعاية لهم، مضيفًا أن الوافدين من كل بلدان العالم أمانة في وضيوف كرام في بلدهم الثان مصر، ورعايتهم تحتل مكانة لدى الجامعة لأنهم سفراء لمصر فى بلادهم بعد انتهاء دراستهم، مشددًا على أن جامعة حلوان تعمل دائما على تقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين لديها، ما يدعم فتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا ضمن إجراءات جذب الطلاب من جميع دول العالم إلى جامعة حلوان.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية إلى النجاح الكبير الذي حققه برنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة حلوان على مدار الأعوام السابقة، حيث لقي ترحيبا وتجاوبا قويا من العديد من ممثلي مصر، من سفراء وملحقيي ثقافيين وممثلي الجاليات وممثلي الطلاب بالجامعة من الدول المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين أنه جرت الموافقة على تخصيص 60 منحة دراسية في مختلف التخصصات بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وذلك للعام الجامعي 2021/2022، حيث يسعد الجامعة استضافة الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم واستفادتهم من هذه المنح.