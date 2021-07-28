«الجامعات الخاصة»: 5% منح دراسية لطلاب الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الأعلى للجامعات الخاصة، ترك موضوع المنح الدراسية المجانية كحقوق للجامعات الخاصة، ولكل جامعة الحرية في إعطاء المنح الدراسية المجانية أو المنح الجزئية، في حدود نسبة الـ5% من إجمالي أعداد الطلاب المقررة لكل كلية، مقابل منح 5% إضافية، على الأعداد المقررة بالجامعة، يتم قبولهم بمصروفات.

الجامعات الخاصة: تفوق الطالب وظروفه المادية شرط رئيسي للتقدم لمنح الجامعات الخاصة 2021

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنح الدراسية يتم إعطاءها لطلاب بشروط معينة، وضعتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على أن تقوم الجامعة بعد قبول الطلاب بإرسال إفادة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأعداد الطلاب المقبولين وكشوفات بأسمائهم واستيفائهم لاشتراطات القبول بها، لاعتمادهم من قبل الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن موعد التقدم للحصوب على المنح الدراسية المجانية بالجامعات الخاصة لم يتم تحديدها حتى الآن، لافتا إلى أن موعدها يكون بعد انتهاء الجامعات من تسكين الطلاب بالكليات، خلال مراحل التنسيق المختلفة بالأربع مراحل لتنسيق الجامعات الخاصة، وأن يكون التقدم لها مباشرة، موضحا أن يجرى دراسة أن يكون التقدم إليها من خلال موقع التنسيق الموحد للجامعات الخاصة.

وأوضحت المصادر، أن هناك عدد من الاشتراطات الرئيسية، للحصول على لمنح الدراسية بالجامعات الخاصة، أبرزها ألا يقل الحد الأدنى لمجموع أي طالب عن الحد الأدنى المقرر لتنسيق الكلية من قبل الأعلى للجامعات، وأن تكون شهادة الثانوية العامة للطالب أو ما يعادلها حديثة 2021، وأن لا يكون الطالب متقدما لإحدى الجامعات الخاصة.

وتواصل الجامعات الخاصة استعدادها لفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة 2021 بمختلق الكليات وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التقدم بعد الإنتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.