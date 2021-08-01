بـ200 مليون جنيه.. تنفيذ 27 مشروعًا ضمن «حياة كريمة» في الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، اجتماعا مع الجهات المشرفة على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية نهطاي، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، ومحمد سراج رئيس مركز زفتى وممثلي المديريات والشركات المنفذة.

تنفيذ 27 مشروعًا بـ200 مليون جنيه

وعقب اللقاء أجرى المحافظ جولة داخل قرية نهطاي؛ لتفقد الأعمال الجارية بـ27 مشروعًا بإجمالي تكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه، حيث تفقد مدرسة التمريض، وحدة طب الأسرة، مدرسة طلبه السايح للتعليم الأساسي، ترعة نهطاي، مدرسة نهطاي الإعدادية، بدء أعمال إنشاء مجمع الخدمات، معاينة أرض مخصصة لإنشاء مجمع المدارس ومركز الشباب، العيادة البيطرية، مدرسة الشهيد الجمل الابتدائية، مدرسة محمد عبد الحميد الحفناوي الابتدائية، الجمعية الزراعية، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، محطة معالجة صرف صحي نهطاي ومحطة رفع صرف صحى نهطاي.

وخلال الجولة وجه المحافظ مديري المديريات بإعادة تأهيل ودهان المباني الخاصة بكل جهة مع تكليف رئيس المدينة بتقليم الأشجار، إزالة جميع «اليفط» بأعمدة الإنارة ودهانها ورفع كفاءتها، تمهيد الطرق لحين رصفها، دهان البلدورات، كما وجه مديري الري بتطهير الترع والمصارف لحين تأهيلها.

إنشاء نقطة إطفاء

يذكر أن محافظة الغربية تنفذ 5 مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و5 مشروعات في قطاع الري، و4 مشروعات في قطاع التربية والتعليم، إنشاء مجمع خدمي، إنشاء مجمع زراعي، صيانة عدد 2 كوبري، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الصحة، إنشاء نقطة إسعاف، إنشاء نقطة إطفاء، رصف الطرق الرئيسية، تحسين أداء شبكات الكهرباء، إنشاء موقف سيارات، إنشاء مركز شباب، بجانب توفير 18 مسكنًا للأسر المستحقة ضمن مبادرة سكن كريم.