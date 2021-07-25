محافظ الغربية يتفقد مشروعات أعمال الرصف والتطوير بالمحلة وزفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، مراكز «زفتى، سمنود، ومدينة المحلة الكبرى»، في جولة صباحية ممتدة تابع خلالها أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية الغريب بمركز زفتى.

محافظ الغربية يباشر أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية الغريب مركز زفتى

وتابع أعمال بناء مجمع خدمات متكامل، إلى جانب متابعة آخر الأعمال الخاصة بتبطين ترعة أم عبد العال.

وتفقد محافظ الغربية، خلال جولته، مسار العائلة المقدسة بسمنود، والذي تم تطويره كمزار سياحي للمحافظة بتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه.

محافظ الغربية يتجول بمسار العائلة المقدسة في سمنود والذي تم تطويره كمزار سياحي

وجه المحافظ برفع كل الإشغالات بمدخل مسار العائلة المقدسة، وتكثيف حملات النظافة المستمرة والدورية له، للمحافظة على الشكل الحضاري العام.

وتفقد المحافظ آخر تطورات الأعمال بالجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة، وتقع على مساحة 10000 متر، وتتكون من ثلاثة مبان بإجمالي تكلفة بلغت نحو 251 مليون جنيه.

متابعة تطورات الأعمال بالجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة

وفي المحلة الكبرى، تفقد المحافظ المنطقة الصناعية والتي تقع على مساحة 34 فدانا، تتكون من ثلاث مناطق بعدد 615 ورشة بإجمالي تكلفة 638 مليون جنيه.

محافظ الغربية يتفقد ثلاث مناطق بعدد 615 ورشة بإجمالي تكلفة 638 مليون جنيه

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف الجارية بحي أول المحلة، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت بشارع سعد زغلول خلال الفترة المقبلة.