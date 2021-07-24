محافظ الغربية يناقش تنفيذ 485 مشروعا بتكلفة 2.1 مليار جنيه بحياة كريمة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، بديوان مكتبه، الاجتماع الأسبوعي لمبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير المساعد، وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ نسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالمبادرة، والتي جرى البدء فيها، وعددها 485 مشروع بتكلفة 2.1 مليار جنيه.

تنفيذ المشروعات المدرجة بالمبادرة التي جرى البدء فيها وعددها 485 مشروعا بتكلفة 2.1 مليار جنيه

كما ناقش المحافظ، آليات البدء في عدد من المشروعات الأخرى، والتي سيجري البدء فيها، عقب انتهاء مشروعات البنية التحتية.

من ناحية أخرى، أكد محافظ الغربية، أنه يباشر انتظام سير العمل، داخل جميع المواقف في نطاق محافظة الغربية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة الغربية

كما أكد الدكتور رحمي، أنه وجه كل الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

ويناشد محافظ الغربية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01281189769 ) والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم 0403341233 والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

المتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 675 قرشا /لتر ، بنزين أوكتين 92 بـ 800 قرشًا/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 900 قرشًا/لتر ، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.