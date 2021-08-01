وزير خارجية التشيك: أشارك مصر المخاوف بشأن قضية السد الإثيوبي

قال وزير الخارجية التشيكى، جاكوب كولهانيك، إنه التقى بالجنود التشيكيين، ممن يعملون في بعثة قوات حفظ السلام في سيناء، وقيادات هذه القوات، مضيفا «هي بالطبع قوات عالمية مستقلة تقوم بالعمل على الحدود المصرية الإسرائيلية بعد اتفاقية السلام بين الدولتين، وجمهورية التشيك انضمت لهذه القوات عام 2009».

وأضاف وزير خارجية التشيك، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مع وزير الخارجية شامح شكري، بالقاهرة: «أنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري أعرب عن امتنانه لرد الفعل السريع لمصر بعد سقوط المروحية التي راح ضحيتها أحد جنود التشيك»، مشيرا إلى أنه تم التطرق لموضوع السد الأثيوبى، حيث تابع باهتمام عرض وزير الخارجية المصرية.

وتابع: «أشارككم المخاوف لهذه القضية ونشجع المفاوضات والوصول لحلول قائمة على المفاوضات وخصوصا مشكلات طويلة الأمد وأهيب بجميع الأطراف أن تتعامل دون أيادي مرتعشة لحل هذه المشكلة المتعلقة بحياة الملايين، والوقت له أهمية وعنصر حيوي ونود أن نرى وساطة دولية ولكن الوقت يدامهنا».

وتقدم وزير خارجية التشيك بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكرى، لدعمهم للجمهورية التشيكية، قائلا: «هذا سيقوي أواصر العمل بين مصر والتشيك».