الحكومة تعلن تفاصيل التأمين على العمالة غير المنتظمة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، عمل على تحقيق الاستفادة الكاملة لفئة العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن العامل يسدد 9% فقط من قيمة الأجر التأميني، فيما تسدد الدولة 12%، موضحا أنه يجري التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة، ​ومد الحماية التأمينية لهم.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات على موقعها الرسمي، أنه يشترط على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 المرفق هنا إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة.

- بيان بمدى إستحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

فئات العمالة غير المنتظمة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:

- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

- خدم المنازل ومن فى حكمهم.

- عمال التراحيل.

- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.

- العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.