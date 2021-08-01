"محمد حسين" قائما بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب 

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور محمد حسين محمود، الأستاذ بكلية الهندسة، لتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم والطلاب، من اليوم ولحين صدور قرار من السلطة المختصة بتعيين نائب نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم والطلاب.

حصل الدكتور محمد حسين على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1990، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليعمل بعد ذلك معيدا بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 1992، ثم درجة الماجستير عام 1996 من جامعة عين شمس، ثم درجة الدكتوراه «إشراف مشترك» بين جامعتي طنطا ونورث كالورينا الأمريكية عام 2002، ليعمل في ذات العام مدرسًا بكلية الهندسة جامعة طنطا.

تدرج في الوظائف العلمية حتي حصل علي درجة الأستاذية في عام 2013، حيث شغل منصب مدير معمل الخرسانة المسلحة، ومديرًا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بهندسة طنطا، ثم وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب اعتبارًا من 2014 وقائما بأعمال عميد كلية الهندسة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد حسين عضوًا باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدون تخصص «الهندسة الإنشائية» والتابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

مدثر أبو الخير مستشارا ماليًا لجامعة طنطا

‏‏أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ،اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور مدثر طه السيد أبو الخير ‏ للعمل مستشارًا ماليا لجامعة طنطا بجانب عمله الأصلي ولمدة عام.

حصل الدكتور مدثر حصل على درجة الدكتوراة في التجارة من قسم المحاسبة المالية بجامعة طنطا بتاريخ 1994/6/28 وحصل على درجة أستاذ بالكلية اعتبارًا من 2010/2/27 وتدرج في المناصب الإدارية وكان أخرها نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب فى الفترة من 2015 حتى 2018.