أماكن استخراج شهادات معتمدة بالحصول على لقاح كورونا في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، الراغبين في استخراجها وإعطائها للمسافرين للخارج، وتحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE).

ويمكن استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، من محافظة المنيا عن طريق مكاتب:

1- مكتب صحة ثالث بجوار مستشفى الصدر بمدينة المنيا.

2- مكتب صحة ثاني بمركز سمالوط.

3- مكتب صحة ثالث بمركز ملوى.

4- مكتب صحة ثالث مغاغة

وتبلغ تكلفة الشهادة 100 جنيه، ويمكن استخراج أكثر من شهادة.

تطعيم 57 ألف مواطن بلقاح كورونا بالمنيا وتشغيل 7 مراكز متنقلة جديدة

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن في نهاية شهر مايو الماضي، تشغيل 7 مراكز متنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بسبعة مراكز بالمحافظة، وهي (المنيا، وسمالوط، ومطاى، وبنى مزار، ومغاغة، والعدوة، وملوى)، وجار تشغيل مركزين آخرين بديرمواس وأبو قرقاص، إضافة للمراكز الـ16 المعتمدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن اجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منذ بدء التطعيم وحتى نهاية شهر مايو، بلغ 57 ألف و336 مواطنا بجميع مراكز المحافظة، من خلال مراكز التطعيم الـ16 والتي تم الإعلان عنها، ومن خلال الفرق المتحركة للمديرية.

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ويجري التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.