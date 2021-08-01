صحة الغربية: مستشفيات المحافظة تسجل صفر كورونا

قال الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مستشفيات محافظة الغربية، سجلت منذ أيام، صفر إصابات في فيروس كورونا، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية من توفير اللقاحات، وكل المستلزمات والأطقم الطبية، التي ضربت أروع الأمثلة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحرب ضده.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، أن وصولنا إلى صفر كورونا في مستشفيات المحافظة خلال الأيام الماضية، جاء بفضل توفير اللقاحات إلى المصريين، وحرص الدولة على توفير اللقاحات إلى كل المواطنين، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وخاصة في المناسبات والاعياد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مصر تعد ثاني دولة في العالم نجاحا في الموائمة بين الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على اقتصادها كاملا، دون أي انهيارات، مثل التي شهدتها بعض الدول، فضلا عن تجربتها الرائدة في مكافحة فيروس سي والقضاء عليه، حيث لاتوجد حالة واحدة مصابة بفيروس سي داخل مستشفيات المحافظة، وأن مصر دولة لها تجربة رائدة في مكافحة أمراض الكبد وفيروس سي بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفيره الدعم الكامل الى وزارة الصحة للحفاظ على صحة المصريين.

وتوجه بالشكر إلى طواقم الجيش الأبيض، الذي قدم الغالي والنفيس في حربه مع فيروس كورونا، وضرب أروع الأمثلة في التضحية، وسطر تاريخ مشرف داخل مستشفيات العزل.