الرئيس التونسي: نحرص على حماية الحقوق والحريات وتعزيز استقرار البلاد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، حرصه على حماية الحقوق والحريات، وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وجدد الرئيس التونسي، موقف بلاده الداعي إلى معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لشبكات الإتجار بالبشر، محذرا من محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، زيارة مفاجئة إلى شارع الحبيب بورقيبة، مصحوبا بمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

وتحدث الرئيس التونسي، مع عدد من المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة بقلب تونس العاصمة، إلا أنه لم يدل بأي تصريحات إعلامية.