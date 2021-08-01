آخر أخبار تونس اليوم.. «سعيد» يلتقي مواطنين في الشارع وأول تعليق مصري

أصبحت أخبار المشهد السياسي التونسي وتطوراتها من بين أكثر الأخبار التي تتصدر محركات البحث ويترقبها كثيرون، وذلك بعد أن جمد الرئيس التونسي قيس سعيد عمل مجلس النواب، يوم الأحد الماضي، ورفع الحصانة عن أعضائه، وأقال هشام المشيسي رئيس الحكومة. وفي هذا السياق ترصد «الوطن» في هذا التقرير لمتابعيها آخر أخبار تونس اليوم ومستجدات الوضع السياسي.

واستند الرئيس التونسي قيس سعيد في قراراته على الفصل 80 من الدستور الذي يتيح للرئيس اتخاذ هذه الإجراءات في الظروف الاستثنائية التي تعرض أمن البلاد للخطر واستقلالها، الأمر الذي يضعف آراء معارضيه الذين يقولون إن قراراته جاءت بالمخالفة للدستور التونسي.

أول تعليق مصري على الأوضاع في تونس: «القاهرة» تثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية

وضمن آخر أخبار تونس اليوم، دعت مصر، في أول تعليق رسمي لها على الأحداث، إلى تجنب التصعيد والعنف ضد مؤسسات الدولة في تونس، مؤكدة على ثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على تجاوز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن مصر «تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على «ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته».

وأشاد متحدث وزارة الخارجية بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، كما أعرب عن تطلع «القاهرة» لتجاوز الأشقاء التونسيين كل التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.

جولة للرئيس التونسي قيس سعيد في قلب تونس العاصمة

وذكرت إذاعة موزاييك التونسي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد قام اليوم بزيارة مفاجأة إلى شارع الحبيب بورقيبة، مصحوبا بمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

وتحدث الرئيس التونسي مع عدد من المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة بقلب تونس العاصمة، إلا أنه لم يدل بأي تصريحات إعلامية.