حاصلة على جائزة مسابقة «ستيفي»: أنا أول مهندسة بشركة استشارات

قالت المهندسة رانيا الغباشي، الحاصلة على جائزة ستيفي الأمريكية في الأعمال بتصميم سيارات السباق، إنها تخرجت في جامعة المنوفية بكلية الهندسة، بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج في عام 2014، وبعدها بدأت مسيرتها في العمل في مصنع للألواح المعدنية لتصميم الألواح الكهربائية التي تكون في المستشفيات والمصانع، ثم عملت في شركة استشارات هندسية لخدمات الهندسة العكسية وتحليل الإجهادات.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت عبر فضائية «DMC»، أنها عندما كانت في الجامعة شاركت بتلك المسابقة العالمية للمرة الأولى، حتى تكون مع فريق عملها مؤهلين لتصنيع سيارة سباق تتكون من مقعد واحد فقط، وكان ذلك في عام 2013، وبعد تخرجها بدأت في البحث عن فرص عمل، «كنت أول مهندسة أعمل في شركة استشارات هندسية لميكانيكا التصميم وخدمات الهندسة العكسية وتصميم وصيانة بعض قطع الغيار».

وأوضحت أن المنافسة بين المتسابقات في مسابقة «ستيفي» كانت حامية الوطيس، لكبر وضخامة الدول والشركات المشاركة، حيث قدمت مشروعاتها ونفذتها بالتعاون مع الفريق لكن دورها فيها كان رئيسيًا وهامًا للغاية، وحصلت على المركز الأول بعد ذلك، بالرغم من أنها لم تكن تتوقع أن تفوز.

وأكدت أنها التحقت بمصنع عالمي للسيارات من أجل توطين صناعة بعض قطع الغيار في مصر، إذ تبلغ نسبة التوطين في السيارات الملاكي 45%، كما أنها قدمت مشروعات كثيرة في الأردن والسعودية، وهو ما أهلها للتقديم في المسابقة والمشاركة فيها من بين 1500 متسابقة من 33 دولة على مستوى العالم، والفوز بجائزة «ستيفي».