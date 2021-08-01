هيثم الحاج: تقييم النسخة الـ52 من معرض الكتاب قبل الدورة المقبلة

تقيّم الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الدورة الاستثنائية الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ من أجل التجهيز للدورة المقبلة المقرر عقدها في موعدها الطبيعي في يناير 2022.

وقال هيثم الحاج علي في تصريحات لـ«الوطن»: «نواصل العمل على تقفيل الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث بدأنا عقب انتهاء فعاليات الدورة في دراسة الإيجابيات والسلبيات للدورة الماضية، ومن المقرر أن نصدر تقريرا بما توصلنا إليه عقب انتهاء العمل، في إطار التطوير المستمر لمعرض القاهرة الدولي، لخروجه بأفضل صورة عاما بعد عام».

وكان اتحاد الناشرين المصريين، قد توجه بخطاب إلى المشاركين في المعرض، لقياس الرأي حول المعرض جاء فيه: «نظرا لانتهاء معرض القاهرة الدولى للكتاب وقرب بدء التجهيز للدورة الجديدة للمعرض، وفي ضوء وجود بعض الملاحظات لدى عدد من الزملاء عن تنظيم الدورة الماضية للمعرض».

وأقيمت الدورة تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 30 يونيو 2021 إلى 15 يوليو 2021، بالتجمع الخامس بأرض المعارض، وحملت عنوان «في القراءة حياة»، وشارك فيها 1218 ناشرا وتوكيلا مصريا وأجنبيا من 25 دولة، وشهدت إطلاق المنصة الرقمية للمعرض والتي تم الحجز تذاكر الدخول مجانا.

وحققت الدورة الـ52 نجاحا وإقبالا جماهيريا واسعا حيث شهدت الدورة مليوناً و700 ألف زائر، كما حققت المنصة الرقمية الرقمية 225 مليون زيارة، ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية إلى قرابة مليون و600 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 ألف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.