«منها انسداد الأمعاء».. 7 أضرار للإفراط في تناول التين الشوكي

يعتبر التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي يفضلها العديد من المصريين لكثرة العناصر الغذائية الموجودة بها ورخص ثمنها، حيث إن الحبة الواحدة من هذه الثمرة التي يطلق عليها «فاكهة الغلابة» لا تتخطى جنيهًا واحدًا، إلا أن البعض يجهل الأضرار التي قد تصيبه حال الإفراط في تناوله.

موقع أمريكي يحدد 7 مخاطر حال الإفراط من التين الشوكي

وبحسب «Webmd» الأمريكي العالمي المختص في تقديم خدمات المعلومات متعلقة بالصحة والحياة الجيدة، أكد أن الإفراط في تناول التين يتسبب في العديد من المشكلات الصحية للإنسان والتي جاءت كالتالي:

- الإمساك

- الغثيان.

- الانتفاخ.

- انسداد الأمعاء.

- زيادة حجم البراز.

- انخفاض نسبة السكر في الدم.

أستاذ تغذية يحذر من الإفراط من التين الشوكي

من جانبه، أكد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، أن التين الشوكي يتسبب في مشاكل وأضرار حال الإفراط في تناوله، حيث إنه قد يسبب الإصابة بالتلبك المعوي والتهاب القولون، وذلك لوجود نسبة بذور عالية به.

وأضاف «الحوفي» في تصريحات لـ« الوطن»، أن التين الشوكي أيضا قد يتسبب في التهاب في الزائدة الدودية وجرثومة المعدة للشخص المفرط في تناوله: «حال الإفراط من تناوله قد يسبب بعض الأمراض الجلدية زي التهاب الجلد والحكة».

فوائد التين الشوكي

وتابع أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، أن التين الشوكي له فوائد عديدة، حيث إنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف تساعد على تقليل الكوليسترول، وأيضا يمتص الدهون والسكر ليساعد على فقدان الوزن وخفض مستوى السكر، لافتا إلى أنه يساعد على تحسين أداء الأمعاء وعملية الهضم.

وأوضح أن التين الشوكي يحتوي على العديد من الفيتامينات ومنها «فيتامين 12، وفيتامين A»، ويساعدان على زيادة المناعة للإنسان وتحسين خلايا الجسم وتأخر الشيخوخة.