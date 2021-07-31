اعرفها من أصحابها.. 5 معلومات عن التين الشوكي «فاكهة الغلابة»

«فاكهة الغلابة» هكذا يصف المصريون نبات التين الشوكي، الذي يعشقه الكثيرون ويكاد لا يخلو شارع أو ميدان من بائع أو بائعة أو عربة خشبية لبيعه، حيث لا يزيد سعر الحبة الواحدة منه على جنيه ونصف الجنيه أو جنيهين في المدن، وأقل من ذلك في القرى، مما يجعله يتربع على عرش الفاكهة الشعبية في مصر، كما أن له فوائد صحية كثيرة، سواء لحبة التين نفسها، أو أوراق شجرتها التي يستخرج منها الزيوت المفيدة للشعر ومستحضرات التجميل.

«الوطن» تستعرض أهم 5 معلومات عن فاكهة التين الشوكي، المعروف بـ«فاكهة الغلابة»، الذي يزرع في نطاق محافظة القليوبية، وتتركز زراعته بمناطق أبوزعبل، وقرى «الشيخة سالمة»، بشبين القناطر، و«ميت كنانة» بمركز طوخ، بمساحات واسعة، مما أكسب المحافظة شهرة واسعة في زراعته بالوجه البحري والقاهرة الكبرى.

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5 معلومات عن التين الشوكي «الفاكهة المتوحشة»

أوضح «صدام النجار»، صاحب مزرعة تين شوكي بقرية «ميت كانة»، مركز طوخ، إن أهم 5 معلومات عن فاكهة التين الشوكي، المعروفة أيضاً باسم «الفاكهة المتوحشة» تتمثل في التالي:

- فاكهة وثمرة صحية ومفيدة ولها فوائد صحية لتناولها.

- يبدأ موسم حصاد التين الشوكي اعتبارا من أول يوليو من كل عام وحتي منتصف أغسطس.

- يتم زراعة المحصول بداية من شهر فبراير من كل عام، ويتم ري المحصول 5 مرات خلال فترة الزراعة.

- تستخدم ألواح «أوراق» شجرة التين في زراعة المحصول الجديد، بإعادة زراعتها على خطوط بين كل خط وآخر 3 أمتار.

- ألواح «أوراق» التين الشوكي تستخدم في استخراج الزيوت المفيدة، في مستحضرات التجميل وبعض الأدوية.

أقدم جامعي التين الشوكي: نجمع المحصول على 3 مراحل

وقال ممدوح السيد، أقدم جامعي التين الشوكي بمنطقة «ميت كنانة» مركز طوخ، إن يوم العمل يبدأ عقب صلاة الفجر مباشرةً لحصد الثمار، وينتهي الساعة الثامنة صباحاً، بعد تحميل السيارات والتروسيكلات، مشيراً إلى أن موسم حصاد التين الشوكي يبدأ من أول شهر يوليو ويستمر حتى منتصف شهر اغسطس من كل عام، على 3 مراحل تتعلق بحجم ثمرة التين، مشيراً إلى أن سعر عداية «القفص» تصل في بداية الموسم إلى 120 جنيهاً، وينخفض السعر تدريجياً إلى 100 جنيه، ثم 70 جنيهاً، حتى يصل إلى 50 جنيهاً.

وأوضح ان طريقة جمع التين الشوكي لاتختلف كثيراً عن أي محصول، حيث يرتدي جامع التين جوانتي أو قفاز، ويقوم بقضم التين من الشجرة، ووضعه في جردل بلاستيك، وتحميله في العدايات.

وأضاف أن هناك إقبال كبير على شراء التين الشوكي، حيث يتم البيع للأسواق وتجار الجملة والقطاعي، ويتم بعد ذلك بيعه بالشوادر والأسواق الكبرى، مشيراً إلى أن يومية العامل في الموسم تصل إلى 120 جنيهاً، أو أقل قليلاً، حسب ساعات العمل وكميات المحصول.