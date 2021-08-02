اليوم.. بدء تسجيل قراءات الغاز الطبيعي للمنازل إلكترونيا

تتوافر الكثير من طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، وتبدأ شركات الغاز الطبيعي وشركة بتروتريد اليوم الأحد، في تلقي طلبات تسجيل قراءات استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل إلكترونيا، والتي تستمر لمدة 15 يوما.

وأعلنت شركات الغاز الطبيعي في وقت سابق، أنها أضافت طرقًا جديدة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، منها تطبيق «بيتروميتر».

وتشدد وزارة البترول بشكل دائم على ضرورة تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي المنزلي إلكترونيا حتي لا يضطر أن يتم أخذ متوسط للاستهلاك خلال الشهر وهو ما يتسبب في زيادة قيمة الفاتورة.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بـ«بتروتريد».

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل الخاص بشركة بتروتريد.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر، ويعد هذا التطبيق أحدث طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ببتروتريد، بجانب العديد من الطرق الأخرى التي تقدمها الشركة وقطاع الغاز الطبيعي والشركات التابعة له.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي ببتروتريد

أوضحت الشركة طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي، التي تكون من خلال إحدى الطرق التالية:

1- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- عبر مكاتب البريد المصري.

4- تطبيق موبايل جوميا.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر.