عاجل.. «القاهرة» تخفض حد القبول بالثانوي العام 2021 لـ230 درجة

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022، من 235 درجة، إلى 230 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه جرى النزول بالحد الأدنى، بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة، وزيادة عدد الفصول، للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.