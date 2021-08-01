فودة: الانتهاء من تطوير شاطئ رأس سدر بتكلفة 10ملايين جنيه الشهر المقبل

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن تطوير كورنيش رأس سدر، سيجري الانتهاء منه الشهر المقبل، ليكون إضافة جديدة لأهالي المدينة، التي تشتهر بالسياحة الداخلية، موضحا أن الهدف من المشروع، إقامة مشروعات سياحية وخدمية للشباب من أبناء المدينة، حيث تخلق هذه المشروعات، فرص عمل للمواطنين، وتكون متنزه للأسرة في موسم الصيف الحار.

وأضاف في بيان، أن كل مدينة من المدن، سيكون لها شاطئ عام وممشى سياحي، وشارع يطلق عليه اسم 306، لتكون كل المدن مثل الطور العاصمة وشرم الشيخ.

كورنيش رأس سدر.. أنشطة تجارية وترفيهية للرواد الكورنيش.

وأكدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، أن أعمال تطوير كورنيش رأس سدر، جرى البدء فيه الشهر قبل الماضي، عقب الانتهاء من الرسومات التنفيذية الخاصة بمشروع تطوير منطقة الكورنيش بمدينة رأس سدر، ضمن خطة تطوير المدينة، ليضم أنشطة تجارية وترفيهية للزوار وأهالي المدينة.

وقالت نائب محافظ جنوب سيناء في تصريح سابق لها، إن المقترح المقرر تنفيذه لتطور الكورنيش يتضمن أنشطة تجارية وترفيهية للرواد المنطقة، لافتة إلى أنه جاري التأكد من صلاحية توصيل المرافق خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء تمهيدًا للبدء الفوري في أعمال تطوير الكورنيش.

كورنيش رأس سدر.. تطوير شاطئ المدينة بطول 1.6 كيلو متر

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، في تصريح صحفي، إنه جرى البدء في مشروع تطوير الكورنيش الشهر قبل الماضي بعد أن أطلق المحافظ شارة البدء واعتماد الرسومات التي عرضتها الدكتورة إيناس سمير، وقال إن الشاطئ بطول 1600 متر، بتكلفة تتخطى 10 ملايين جنيهًا، ويتضمن إنشاء منطقة تجارية ترفيهية خدمية للمواطنين و زائري المدينة، وإقامة شارع 306 على غرار ما جرى إنشائه بمدينة طور سيناء، وأيضًا ممشى للدرجات.