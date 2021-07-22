رأس سدر تستقبل 45 رحلة سياحية في ثالث أيام عيد الأضحى

يواصل المواطنون وزوار محافظة جنوب سيناء من المصيفين، توافدهم على الشواطئ المجانية، عقب تطويرها خلال الفترة الماضية، وتوفير كفة الإمكانيات والخدمات بها، وذلك لليوم الثالث على التوالي خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت مدينة رأس سدر توافد عشرات المواطنين من المدينة، إضافة إلى استقبال العديد من الرحلات السياحية اليومية.

وقال علي حمادة رئيس المدينة، إن رأس سد استقبلت اليوم نحو 45 رحلة سياحية من كافة المحافظات المصرية، كما شهدت شواطئ المدينة توافد العشرات من المواطنين، وجرى توفير الاحتياجات اللازمة للمصطافين في جميع الشواطئ، فضلًا عن قيام عمال النظافة برفع القمامة أولًا بأول حفاظًا علي نظافة الشواطئ.

وأكد رئيس المدينة، أن أفراد الأمن منتشرة على الشواطئ، لمنع حالات التحرش، فضلًا عن تواجد منقذين لتأمين المواطنين والتعامل مع أى حالات غرق.

شواطئ مدينة الطور

وفي مدية طور سيناء، قال أحمد عبد العظيم، رئيس المدينة، إن شاطئ القمر، وشاطئ الفيروز من أكبر الشواطئ بمدينة طور سيناء، التي تعد عامل جذب المواطنين وزوار المحافظة بعد تطويرهم، وتوفير كافة الخدمات بهم إضافة إلى أن الدخول مجاني، وكذلك وجود معدلات أمان كبيرة على الشاطئ، منها تواجد فرق إنقاذ مختلفة وكذلك تحديد أماكن السباحة من خلال شمندورات من حيث عمق المناطق بالشاطئ حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن شواطئ مدينة الطور ومنطقة حمام موسى تستقبل يوميًا المئات من المواطنين والزوار القادمون من محافظات مختلفة، في فصل الصيف وليس خلال الأعياد والمناسبات فقط.

سانت كاترين تستقبل 4320 زائرًا

وفي مدينة سانت كاترين قال اللواء طلعت العناني، إن المدينة استقبلت على مدار أسبوع 4320 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، إضافة إلى الزائرين المصريين، للاستمتاع بأجوائها، وزيارة المعالم السياحية بها.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى تنفيذ البرنامج السياحي الخاص بهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة، أن حركة السياحة الداخلية تنعش مدينة سانت كاترين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وقرار غلق المدارس والجامعات، ويجري تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق والالتزام بالعمل بنسبة تشغيل 70%، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم المستمر.

وأشار إلى أنه يجرى تفويج السياح كل فوج تحت رعاية دليل بدوي، وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية، الخاصة بتأمين كل فوج على أعلى مستوى، والتأكيد على السائحين باقتناء المطهرات خلال رحلاتهم والتعقيم كل فترة.