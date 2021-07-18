رأس سدر.. أسعار الشواطئ تبدأ من 10 جنيهات وإقبال على الألواح الشراعية

تعتبر مدينة رأس سدر، من أجمل مدن محافظة جنوب سيناء، ويفضلها المصريون لانخفاض أسعارها خاصة في المناسبات، ويبدأ رسم دخول الشواطئ بها من 10 جنيهات للعامة، و50 جنيهًا للشواطئ الخاصة للفرد الواحد، وتشمل الكثير من المعالم التي تجعل الزائر أو السائح يستمتع بقضاء إجازته أو عطلته داخل المدينة، وتعد عاملا لجذب المصريين خاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أصبحت هناك عروضًا على الرحلات من مختلف الشركات لقضاء أوقات ممتعة وإجازة العيد على الشواطئ.

وتستعرض «الوطن»، معالم مدينة رأس سدر، حتى يمكن للزائرين معرفة كيفية قضاء إجازة ممتعة، في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين على مدار اليوم.

رأس سدر.. أسعار الشواطئ من 10 لـ70 جنيها

وتبدأ أسعار الشواطئ العامة بمدينة رأس سدر من 10 جنيهات، للفرد الواحد، بينما تكون أسعار الشواطئ الخاصة من 50 جنيها للفرد كرسم دخول، بينما يبلغ سعر تأجير الشماسي والكراسي والترابيزات في الشواطئ العامة، من 10 لـ20 جنيها، وفي الشواطئ الخاصة تكون أسعار الكراسي والشماسي والترابيزات من 20 وحتى 40 جنيهًا على حسب كل شاطئ، بجانب عروض شركات السياحة المختلفة، بينما يكون سعر دخول الفرد في القرى الخاصة والمنتجعات أزيد قليلًا من الشواطئ الخاصة والعامة، ويبدأ سعر دخول الفرد فيها من 50 وحتى 70 جنيهًا على اختلاف المكان، بينما يكون دخول الأطفال أقل من 6 سنوات بشكل مجاني مع أسرهم.

رأس سدر.. وسائل الانتقال وزمن الوصول

تقع مدينة رأس سدر على بعد نحو 200 كيلو من محافظة القاهرة، وهي في منطقة خليج السويس، وفي الجهة المقابلة للعين السخنة، ويمكن للزائرين مشاهدة العين السخنة، كما يمكنهم الوصول عبر أتوبيسات متوفرة أو وسائل انتقال خاصة من نفق الشهيد أحمد حمدي، بالإضافة إلى أنه يمكن الوصول إليها جوًا عبر مطارات شرم الشيخ، الغردقة، ومرسى علم، ويستغرق الوصول إليها بالسيارات الخاصة نحو ساعتين من القاهرة.

رأس سدر.. معالم سياحية جذابة وعيون موسى أشهرها

وتضم مدينة رأس سدر الكثير من المعالم السياحية الجذابة، حيث تجذب آلاف السائحين إليها كل عام سواء السياحة الداخلية والمحلية أو الخارجية والدولية، منها عيون موسى والتي يعتقد أنها تعود إلى عهد النبي موسى، وتضم نحو 12 عينًا، يسعد الزائرون بزيارتها ويقضون أوقاتا ممتعة داخلها، كما تضم رأس سدر الكثير من معالم الجذب، منها المزارات السياحية المختلفة التي تجذب السائحين إليها، فضلا عن المتاحف والقلاع والوديان والحمامات وحمامات موسى والمغارات كوادي قنيت، التي يستمتع السائحون بالنظر إليها.

رأس سدر.. رحلات التزلج والألواح الشراعية

وتتميز مدينة رأس سدر، بوجود الكثيبر من رحلات التزلج على المياه وركوب الأمواج عبر الألواح الشراعية والتزلج بالمظلات أيضا، فضلا عن وجود رحلات سفاري من الممكن القيام بها للاستمتاع بالطبيعة والمناظر الطبيعية، ويمكنك حجزها عن طريق الشركات المختلفة، ويمكنك القيام بالسباحة مع الدلافين في مختلف المناطق، لقضاء إجازة أو عطلة سعيدة، فضلًا عن السياحة العلاجية من خلال حمامات موسى الموجودة بمدينة رأس سدر.