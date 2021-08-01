جمال الشاعر يحكي موقفا غريبا عن «كيد النسا» بين سيدتين في الحج

سرد الإعلامي جمال الشاعر، موقفا غريبا عما وصفه بـ«كيد النسا»، حدث بين سيدتين في الحج، ولن ينساه طوال حياته.

وقال الشاعر، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، على قناة «CBC»، إن السيدتان بينهما مشكلات سابقة، ولديهما تاريخ من الخلافات، متابعًا أن التنمر كان مستمرًا بينهما في الحج، رغم أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

وتابع أن السيدتان خلال الحج، كان بينهما مشكلات عديدة و«حاجة غُلب»، وواحدة منهما وصل بها الأمر إلى أن ترفع «الشبشب» للأخرى، وقالت لها: «أنا عارفة إن حجتي هتبوظ وهبقى أجي أحج تاني السنة اللي جاية».

تعجب الشاعر من الموقف، وأكد أن ذلك سبب التراكمات والغل بينهما، مشددًا على ضرورة وجود تسامح وتنازل في بعض الأحيان، للتغاضي عن المشكلات في الحياة، حيث أن هناك أشياء لا يمكن للمرأة أن تعيش بدونها، وهي خطوط حمراء، يجب وضعها من البداية، والأمر نفسه بالنسبة إلى الرجل، وما دون ذلك يمكن التغاضي عنه بالتسامح.

يذكر أن برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.