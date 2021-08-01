القبض على سيدتين تعديتا على شخص وصوّرتاه ونشرتا الفيديو على تيك توك

فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، لسيدتين تتنمران على أحد الأشخاص، وتتعديان عليه بالضرب بمنطقة المشهد الحسيني بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية إلى تحديد مرتكبتي الواقعة وضبطهما، وبمواجهتهما أقرتا بأنهما قامتا بالتعدي بالضرب على الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه بقصد المُزاح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.