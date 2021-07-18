كشف ملابسات تداول فيديو مشاجرة بمدينة نصر.. «خلافات زوجية»

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حدوث مشاجرة أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

بالفحص تبين حضور كلٍ من طرف أول: (سيدة، وشقيقها .. بهما إصابات متفرقة «تم إسعافهما»)، طرف ثانٍ: (زوج الأولى ووالده) إلى ديوان القسم، وقرر الطرف الأول بتضررهما من (شخصين «غير متواجدين») لقيامهما بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهم المنوه عنها والاستيلاء على المنقولات الزوجية الخاصة بالأولى وكذا بعض المشغولات الذهبية – لخلافات زوجية بين الأولى وزوجها - ولم يتهما الطرف الثاني بشيء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.