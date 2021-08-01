دخول الأماكن العامة في السعودية بتطعيم كورونا.. و«حنفي»: الجميع ملتزم

بدأت الممكلة العربية السعودية، اليوم الأحد، منع دخول أي مواطن للأسواق التجارية، أو الأماكن العامة، أو المنشآت الحكومية، أو استخدام المواصلات العامة، دون التأكد من حصول المواطنين على لقاحات كورونا المطورة ضد عدوى، والمعتمد من وزارة الصحة السعودية.

آلية التأكد من حصول السعوديين على لقاحات كورونا

وفي هذا الشأن، قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن القرار مُعلن منذ فترة طويلة، لكن تطبيقه يبدأ اليوم الأحد، من خلال تطبيق توكلنا، حيث يقوم المواطنين السعوديين بتحميله على هواتفهم المحمولة، ويحتوي على بيانات كل مواطن، ومدى حصوله على لقاحات كورونا من عدمه، لافتًا إلى أن أفراد الأمن المدني المتواجدين أمام أي منشأة أو تجمع تجاري يراجعون بيانات كل شخص قبل دخوله؛ للتأكد من حصوله على اللقاحات، وفي حالة عدم تطعيمه يمنع من الدخول.

حنفي: الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بالمملكة ما زالت مشددة

ورغم انخفاض أعداد مصابي كورونا تدريجيًا في السعودية، إلا أنه ما زالت نفس الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تطبق كما هى في البلاد، دون أي تراخي أو عدم التزام، بحسب حديث «حنفي» مع «الوطن»، مضيفًا أنه ما زال يمنع السير أو دخول إلى أي مكان عام أو أسواق تجارية بدون ارتداء الكمامات الطبية، ويلتزم بذلك كل المتواجدين بالمملكة.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أن وزارة الداخلية السعودية، شددت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«سناب شات»، على ضرورة تطبيق إلزامية التحصين المعتمد، حيث تفاعل حساب الوزارة وقطاعاتها الأمنية خلال الأيام الماضية مع قرب سريان القرار بالنشر بـ7 لغات رئيسية.

وأوضح، أن الداخلية السعودية نبهت على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، مع عدم التهاون في تطبيق الإشتراطات الصحية من التباعد الإجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بصفة مستمرة، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.