السعودية تستعد لاستقبال 20 ألف معتمر في أغسطس.. وتبشّر بزيادة تدريجية

أعلن الناطق باسم وزارة الحج والعمرة في السعودية هشام سعيد، أنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، ابتداء من 10 أغسطس الجاري، كأول دفعات المعتمرين عقب انتهاء موسم الحج 2021، وذلك وفقًا لـ شروط موسم العمرة 2021.

وقال سعيد في تصريحات لصحيفة «عكاظ» لسعودية، اليوم الأحد، أن المعتمرين يبدؤون بحلول 10 أغسطس التوافد إلى مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، إلى جانب زيارة المدينة المنورة، موضحًا أن الحجز لأداء هذه المناسك يكون من خلال تطبيق «اعتمرنا».

معتمرون من دول بعينها

وأضاف أنَّ قدوم المعتمرين من خارج السعودية متاح للقادمين من الدول التي لا يشملها قرار تعليق الرحلات الجوية معها، أي الدول المسموح بالسفر منها إلى السعودية، وذلك وفقًا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.

زيادة تدريجية

وأشار المتحدث السعودي، إلى أن المملكة ستزيد أعداد المعتمرين تدريجيًّا في الفترة المقبلة، دون أن يقدِّم أي تفاصيل أو توضيح عن توقيت اتخاذ هذه الخطوة.

وكانت السعودية قد أعلنت استئناف العمرة وذلك عقب نجاح موسم الحج على المستويين الصحي والأمني، في ظل جائحة كورونا التي حتّمت فرض عدة إجراءات احترازية ووقائية طبّقتها المملكة بشكل شديد الصرامة.

شروط العمرة

ووضعت السعودية عدة شروط للتقديم للعمرة، تشمل تخطي سن المعتمر 18 سنة، والحصول على شهادات صحية من مراكز معينة تحددها المملكة، وألا يعاني المتقدم من أي أمراض مزمنة، وإجراء مسحات طبية تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.