العثور على جثة شاب «متعفنة» داخل شقته بالمقطم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب «متعفنة» في ظروف غامضة، داخل شقته في الهضبة الوسطى بدائرة قسم شرطة المقطم.

رائحة كريهة

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال جرى تحديد الشقة، وتبين أن مالك الشقة شاب يُدعى «شهاب الدين. م» 35 سنة مُطلق، ويقيم بمفرده.

وأذنت النيابة العامة بكسر باب الشقة، حيث تبين العثور على جثة الشاب في حاله تعفن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب الوفاة وصرّحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته.

كاميرات المراقبة

وتحفظ فريق من مباحث قسم شرطة المقطم، على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها، لتحديد الأشخاص المترددين على العقار محل الواقعة، في وقت مقارب لاكتشاف العثور على الجثة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.