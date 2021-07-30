«راح لخالته يلعب رجع جثة».. القصة الكاملة لمقتل طفل بطلق ناري

رصاصة طائشة استقرت في جسد طفل صغير لم يكمل عامه العاشر بعد، في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث أطلق محامٍ من أحد طرفي المشاجرة، طلق ناري خرطوش على الطفل بسبب إلقاء ابن خالته طوبة على الجيران، ما تسبب في نشوف مشاجرة حادة بينهما وراح الصغير ضحيتها.خناقة جيران تنتهي بقتل طفل في شبرا

انقلبت منطقة الكابلات رأسًا على عقب فور نشوب تلك المشاجرة الدموية بين عائلتين من سكان الشارع بشبرا الخيمة، وتم ضبط طرفي المشاجرة بعد تلقي بلاغ بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، كما تم نقل الطفل المجني عليه بحالة حرجة إلى المستشفى لاستخراج الطلق الناري الذي أصاب جسده، فضلًا عن تحرير محضر بالواقعة ولا تزال التحقيقيات مستمرة.حبس طرفي المشاجرة

وأخطرت المباحث النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة وأمرت بحبس الطرفين، كما طلبت تحريات المباحث والاستعلام عن حالة الطفل المصاب بجانب إعداد تقرير بحالة الصغير وتحريز السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث.تحقيقات النيابة العامة

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بنشوف مشاجرة بين عائلين بمنطقة الكابلات بدائرة القسم ووجود طفل مصاب، وسرعان ما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث واستطاعت السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.طلقتا خرطوش

وتبين بعد الفحص والتحريات إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بطلق ناري عبارة عن طلقتين في المعدة والكبد بخرطوش، وأوضحت التحقيقات أن الصغير كان جالسا عند خالته وقام ابن خالته بإلقاء طوبة على منزل الجيران، فنشبت مشاجرة بين الطرفين، وأطلق شخص من الطرف الآخر الرصاص عليهم وراح الطفل ضحية الشجار.

كما أمرت النيابة العامة بحبس طرفي المشاجرة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومعاقبة المتهم على إطلاق الرصاص عشوائيًا خلال المشاجرة.