«الطقس الحار».. استشاري نفسي يستعرض أسباب جرائم القتل بين الأزواج

كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، سبب العنف الأسري الذي أدى إلى ظهور عدد من جرائم القتل بين الأزواج مؤخرا في المجتمع المصري، فذكر أن العنف في العلاقات الزوجية واحد من ضمن عدد من المشكلات التي ظهرت في المجتمع مثل ارتفاع نسبة الطلاق والإلحاد والاضطرابات الجنسية، موضحًا أن العنف الأسري أمر دخيل على المجتمع المصري.

الشخصية المصرية طالما تميزت بالهدوء

وأضاف «فرويز»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن العنف الأسري كان موجودًا في العالم أجمع، لا سيما في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الشخصية المصرية طالما تميزت بالهدوء، ودائمًا ما كنا نصفها بالشخصية النهرية، التي تتميز بالخير والحب والسلام، لكن ارتفاع حرارة الجو يكون له دور في هياج الشخص، ومن الممكن أن تتسبب في مشكلات بين الزوجين.

التدخلات الأسرية تتسبب في مشكلات زوجية

وأوضح استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن التدخلات الأسرية تتسبب أيضًا في مشكلات زوجية، ولذلك نطالب الأسر بترك الزوجين، وعدم التدخل، كما أن السبب وراء ظهور تلك المشاكل هو دخول ثقافات غريبة لمجتمع دائمًا وأبدًا حين تدخل الثقافات الغريبة على أحد المجتمعات، لا بد من ظهور بعض الاضطرابات على أفراده، لأنه غالبًا ما نستخلص الشيء الأسوأ من أي ثقافة دخيلة، مما يفقد الهوية.

نمر حاليا بما يسمى مرحلة المسخ الثقافي

وتابع: «نمر حاليًا بما يسمى مرحلة المسخ الثقافي، وما يحدث الآن من حوادث هو إشارات»، موضحًا أنه إذا أهملنا الوضع الثقافي والهوية سوف يتفاقم الأمر للأسوأ، كما أن البعض لا يفهم معنى الزواج، وأن الزواج مبني على المودة والرحمة والبعض لا يفهم ذلك".