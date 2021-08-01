استشاري نفسي لـ«طلاب الثانوية العامة»: استمتعوا بالإجازة وبلاش ضغط

قدّم أحمد أبوالوفا، استشاري الطب النفسي، نصيحة للطلبة للاستمتاع بالإجازة والاستفادة منها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة والضغط الذي عاشوه بسببها مؤخرا، قائلا: «نصيحة لكل الطلاب، مش شرط تضغط نفسك في جدول الإجازة، ضروري تاخد راحة وتنام ومتعملش أي حاجة الفترة دي».

وأضاف أبوالوفا في تصريحات لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه ياسمين نور الدين، عبر شاشة قناة مدرستنا: «من الضروري عدم إرهاق المخ بالخطط المحددة التي يجب تنفيذها في الاجازة، نصيحة للكل، لم نتخلص من ضغط المذاكرة والامتحانات كي نبدأ ضغط شغل الإجازة بأكبر قدر من الخطط»، متابعا: «لازم ننبسط بكل شيء بسيط نعمله، الانبساط شعور وحالة عاطفية أكثر من إنّه مهمة».

و«جروب الماميز» أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمية، أما «مدرستنا» فهي قناة تعليمية، تجمع بين الأساليب الحديثة في تدريس المناهج التعليمية، وبعض الأنشطة الترفيهية التي تخفف عن الطلاب وتحفزهم على مراجعة دروسهم، كما تقدم خدماتها التعليمية إلى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، على تردد 12303 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أنّه سيكون عقب انتهاء امتحانات الثانوية بنحو 10 أيام، أي في 12 أغسطس الحالي، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، على أن تعلن النتائج كاملة بدرجات المواد، ونسبة النجاح، وتذكير مواد الرسوب أيضا.

وتالعت الوزارة، أنّ جميع محاضر الغش التي جرى ضبطها خلال العملية الامتحانية أُحيلت إلى النيابة العامة، مؤكدة أنّه لأول مرة يجري تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب الأخطاء، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.