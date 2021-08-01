انتهى طلاب الثانوية الأزهرية 2021، البالغ عددهم 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 74 ألفا و754 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفا و719 طالبا وطالبة بالقسم العلمي على مستوى الجمهورية، من أداء امتحانات نهاية العام، وبدأ البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ورابط الحصول عليها برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وفيما تنتظر الأسر المصرية موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ورابط الحصول عليها برقم الجلوس، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن عملية التصحيح لأوراق إجابات 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، ستبدأ الثلاثاء المقبل، في 16 مركزا على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر في قطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ورابط الحصول عليها برقم الجلوس، سيتم الإعلان عنهما رسميا منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من عملية التصحيح التي ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما حدث أثناء أداء الطلاب امتحاناتهم والتي تمت في هدوء دون تسجيل أي شكاوى تذكر.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2021

وأوضحت المصادر، أن رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس سيكون موقع بوابة الأزهر على شبكة الإنترنت، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر الدخول على هذا الرابط من هنـــــــا، فور اعتماد مشيخة الأزهر للنتيجة بشكل رسمي وإعلانها.

وكشفت المصادر، أن نتيجة العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة الأزهرية 2021 بقسميها العلمي والأدبي، مبشرة جدًا.

وكانت امتحانات الثانوية الأزهرية انطلقت في 19 يونيو الماضي بـ609 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب، وانتهى طلاب الشعبة الأدبية البالغ عددهم 74 ألفا و754 طالبا وطالبة، من امتحاناتهم أمس السبت، فيما انتهى طلاب الشعبة العلمية البالغ عددهم 38 ألفا و719 طالبا وطالبة من امتحاناتهم اليوم الأحد.