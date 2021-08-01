ترميم صالة الأعمدة الكبرى لمعبد الكرنك تمهيدا لاحتفالية «طريق الكباش»

أنهى فريق الترميم من وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع عدد من خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر، ما يقرب من 60% من أعمال ترميم العمود الأول بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وإظهار ألوانه الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التي سببتها عوامل التعرية وجارٍ استكمال أعمال الترميم لباقي الأعمدة تباعا.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال الترميم الجارية بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك سوف تشمل ترميم الأعمدة التي على هيئة زهرة البردي المفتوح كمرحلة أولى ثم باقي الأعمدة كمرحلة ثانية، وذلك تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير طريق الكباش في احتفالية كبرى.

وعن أعمال الترميم بمعبد الكرنك، أشار غريب، سنبل استشاري الحفظ والترميم بالمجلس الآعلى للآثار، إلى أنها تشمل صالة الأعمدة الكبرى حيث جارٍ العمل الآن على إزالة الأتربة ومعالجة آثار عوامل التعرية من على الأعمدة والبالغ عددها 134 عمودًا وارتفاع كل واحد منها نحو 20 مترًا بالإضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها وإظهارها بشكل واضح، لافتا إلى أن أعمال الترميم شملت أيضا تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.

وأضاف أنه جارٍ أيضا البدء في مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعبد الأقصر، مؤكدا أن الأعمال بالمعبدين تتم بناء على دراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل للوقوف على أنسب طرق الترميم والتي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التي أقرتها المواثيق الدولية.