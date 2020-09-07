إزالة 23 عقارا في اسطبل عنتر ونقل 109 أسر للأسمرات

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّه جرى إزالة 23 عقارا من منطقة اسطبل عنتر، وتحديدا من شارع المحطة، ونقل 109 أسر إلى حي الأسمرات، موضحة أنّ اسطبل عنتر من المناطق العشوائية الجاري إزالتها، ضمن خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات.

استمرار فتح المراكز التكنولوجية

وأكدت نائب المحافظ استمرار جولاتها الميدانية للمرور على أحياء المنطقة الجنوبية، للوقوف على نسبة إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، لافتة إلى استمرار فتح المراكز التكنولوجية في الأحياء، للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين واستقبالهم بشكل جيد، وتذليل أي عقبات من شأنها تعطل تقديم طلبات التصالح.

ودعت نائب المحافظ، العاملين في لجان التصالح لبذل أقصى جهد ممكن، مشددة على الاهتمام بالمواطن وتسهيل الإجراءات قدر الإمكان، وضرورة عمل المراكز التكنولوجية بكامل قوتها، وعدم السماح بأي إجازات حتى انتهاء فترة تقديم الطلبات، وفتح الأبواب لاستقبال المواطنين حتى آخر وقت لانتهاء يوم العمل.

إزالة المخالفة عقوبة عدم التصالح

وأكدت استمرار عمل تنويه للمواطنين وتوعيتهم للإقبال على تقديم التصالح قبل انتهاء المدة المقررة نهاية الشهر الجالي، داعية للتنويه على الصفحات الرسمية للأحياء وعبر مكبرات الصوت، ووضع ملصق على العقارات المخالفة كإنذار أخير لأصحابها لتقديم طلب التصالح، وسداد 25% قيمة جدية التصالح.

وأشارت إلى أنّ صاحب العقار الذي لم يتقدم بإجراءات التصالح قبل هذا الموعد المحدد، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية بشأنه وإزالة مخالفته على الفور.

ملصقات على العقارات المخالفة

وفى سياق متصل، نفذ حي الخليفة حملة لوضع ملصقات على العقارات المخالفة والتي لم تتقدم بطلبات للتصالح حتى اليوم، لتوعية المواطنين والتنبيه عليهم بأنّ آخر موعد للتقديم على طلبات التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، هو يوم 30 سبتمبر الحالي، وبعد انتهاء الفترة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات بحضور الإدارات المختصة بالحي.