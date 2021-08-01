ضربها بـ«شاكوش».. مقتل جدة على يد حفيدها بالزاوية الحمراء

يقيم معها حفيدها داخل شقتها لبلوغها من الكبر عتيا، يقوم على تلبية احتياجاتها المنزلية يوميا، وفي صباح يوم 15 فبراير الماضي، حيث كانت عقارب الساعة تشير إلى حوالي الـ10 صباحا، ووسط هدوء الصباح يقطعه صوت منخفض من عجوز تصرخ داخل شقتها بعد أن ضُربت فوق رأسها بشاكوش من حفيدها، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها.

أسباب كاد تكون بسيطة ولكنها زادت الشر في نفس المتهم «خالد. م. ع»، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، ويدرس بكلية الحقوق، حيث يتم تأنيبه من قبل جدته المجني عليها «أنعام. ن. م» لأسباب عديدة منها أن والدته لا تسأل عليها وتصويرها دائما للشاب بأنه جبان، وفضح تصرفات حفيدها الشاب لدى أقاربه، ونظرا لأن الشاب غير اجتماعي، كما أثبتت التحريات، كان يري أن هذه التصرفات تقلل من شأنه، فقرر التخلص منها.

استفزاز مستمر

يوميا كان المتهم يسمع هذه الكلمات وتقع على مسامعه باللامبالاة مرة والإنصات وعدم الرد مرة، لكن يوم الواقعة استفزته المجني عليها عندما أخبرته في الصباح أن سمة الجُبن هي السائدة على شخصيته والدليل على ذلك «أنت ازاي تسيبني في الشقة امبارح بالليل لما النور قطع وتنزل تجري في الشارع، أنت جبان وهقول لخالاتك وخيلانك على اللي حصل ده».

رد فعل

رد فعل المتهم بعد أن سأم منها كان غير متوقع، حيث أمسك بشاكوش شاهده على طاولة في صالة الشقة، وعاجلها بـ 3 ضربات على رأسها، حتي أوقعها جثة هامدة، وكان يحاول في عُجالة أن يخفي آثار جريمته وينزل إلى الشارع، وأثناء همهمته بإخفاء الجريمة دق جرس الشقة ليفتح وتقع عليه خالته ما كان يحاول إخفاءه.

وقتها صوَّر له الشيطان أن خالته ستفضحه وأنه إذا ضربها وهرب يمكنه إخفاء الجريمة بشكل كامل، فعندما دخلت خالته إلى الشقة سألته عن جدته المجني عليها ليجيبها بأنها تتواجد عند أحد الجيران، جلست لتلتقط أنفاسها من أثر السلم.. لم يفكر المتهم وكرر مع خالته ما فعله مع جدته، وضربها بذات الأداة، لكنها تمكنت من الإفلات منه، قبل أن تكتشف الجريمة، وتبلغ الشرطة التي حررت محضرا بالواقعة، وألقت القبض على المتهم، الذي اعترف بتفاصيل جريمته.

محاكمة جنائية

وأحالت الشرطة المتهم إلى النيابة العامة، التي حققت معه وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بدفنها.

وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.