عاجل.. تعرف على جودة خدمات المحمول خلال الربع الثاني من العام لكل منطقة

أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج قياسات الربع الثاني لعام 2021 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2021).

يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة لكل مشغل (مدينة وحي)، وتم زيادة الموارد لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في المدن والإحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لتنفيذ المسح الميداني لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

وتم رصد تحسن جودة الخدمة في 3 مناطق بنهاية شهر يونيو لعام 2021 مقارنة بشهر مارس لنفس العام، وذلك نتيجة للتنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشكلات جودة الخدمة، وجَارٍ العمل معهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة بباقي المناطق المتأثرة من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة.

*مناطق تعانى من مشاكل صوتية*

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في الربع الثاني من عام 2021:

فودافون: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي 17 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والقناة والإسكندرية.

أورانج: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 34 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والإسكندرية.

اتصالات: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقناة.

وي: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 35 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

*مؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية*

• مؤشر عدم بدء المكالمة:

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم بدء المكالمة:

• 52 منطقة لشهر ابريل مقسمة كالآتي (4 مناطق لشركة فودافون – 13 منطقة لشركة أورانج – 13 منطقة لشركة اتصالات – 22 منطقة لشركة وي)

• 36 منطقة لشهر مايو مقسمة كالآتي (5 منطقة لشركة فودافون – 14 منطقة لشركة أورانج – 10 منطقة لشركة اتصالات – 7 منطقة لشركة وي)

• 54 منطقة لشهر يونيو مقسمة كالآتي (7 مناطق لشركة فودافون – 23 منطقة لشركة أورانج – 9 منطقة لشركة اتصالات – 15 منطقة لشركة وي)

تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركتي اتصالات ووي في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021.

وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركتي أورانج بواقع 10 مناطق، وفودافون بواقع 3 مناطق، في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021.

*مؤشر جودة صوت المكالمة*

بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر جودة صوت المكالمة:

• 12 منطقة لشهر أبريل مقسمة كالآتي (4 مناطق لشركة فودافون – 5 منطقة لشركة أورانج - 3 مناطق لشركة وي)

• منطقتين لشهر مايو مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة وي)

• 9 مناطق لشهر يونيو مقسمة كالآتي (3 مناطق لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة أورانج – منطقتين لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة أورانج في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة وي.

وتم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة اتصالات بواقع منطقتين في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021.

*مؤشر عدم اكتمال المكالمة*

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم اكتمال المكالمة:

• 9 مناطق لشهر أبريل مقسمة كالآتي (6 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي).

• 7 مناطق لشهر مايو مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة أورانج – 3 مناطق لشركة اتصالات – منطقتين لشركة وي).

• 10 مناطق لشهر يونيو مقسمة كالآتي (منطقتين لشركة فودافون – 5 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي).

تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة اتصالات في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة وي.

وتم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة فودافون بواقع منطقتين في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021.