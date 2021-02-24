وزير الاتصالات عن سوء شبكات المحمول: أمر طبيعي.. فيه ضغط وأحمال

تحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مدى قوة الإنترنت في مصر استعدادًا لعودة الطلاب إلي المدارس وإجراء امتحاناتهم خلال الأسبوع المقبل، حيث ذكر أن المنظومة تستوعب كل هذه الأعداد، «عشان الناس تبقى مطمنة، إحنا أجرينا امتحانات أولى وثانية ثانوي العام الماضي بالكامل من خلال البنية الأساسية المعلوماتية (الإنترنت)».

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الوزارة قادرة بإذن الله علي استيعاب كل أعداد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات الكترونيًا، «الموضوع هيتم على خير إن شاء الله»، كما أن بعض القرى تم توصيل لهم الكابلات الإنترنت من الألياف الضوئية.

فيما ذكرت الإعلامية عزة مصطفى أن هناك شكاوى عديدة الفترة الحالية من سوء شبكات المحمول، للدرجة التي تجعلها لا تستمع لمداخلته بشكل جيد، «أنا بسمعك بصعوبة يا سيادة الوزير، وفيه شكاوى من سوء شبكات المحمول»، فذكر الوزير أن هذا الأمر طبيعي، نتيجة تضاعف الأحمال، فشبكات المحمول شأنها شأن أي مرفق في الدولة.

وتابع: «دي مسألة طبيعية، حيث إن أنماط استخدام المواطنين لشبكات المحمول تضاعفت، وكذلك شبكات الإنترنت خاصة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، الناس بتشتغل من البيت وبتحمل محاضرات ومواد علمية وهو أمر يشكل عبء على الشبكة».

وعن الإنترنت في القرى، قال: «فيه قرى واصل لها الإنترنت من كابلات نحاس وبعضها واصل من خلال الشبكة الهوائية أو شبكة المحمول، بنشتغل مع حياة كريمة لتطوير القرى ومد القرى بالألياف الضوئية بالكامل، فمشروع حياة كريمة ضخم، وسنوفر تلك الخدمة في 51 مركزا التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى».