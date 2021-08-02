أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021

تبحث الكثير من ربات البيوت عن أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021، خاصة مع ارتفاع الحرارة، مما يهدد بتلف المحاصيل وارتفاع أسعارها في السوق، واستقرت معظم أصناف الخضروات في السوق المحلي، ما عدا الطماطم والبطاطس، حيث ارتفعا بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، واستمرارًا للخدمات الإخبارية اليومية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها للقارئ أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الخضروات اليوم، في مختلف الأنواع، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الطماطم

زادت أسعار الطماطم في بداية معاملات اليوم، ليتراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، بين 2.5 إلى 3.75 جنيه، بدلا من 1.5 إلى 3.5 جنيه، أمس.

سعر البطاطس

ارتفع سعر البطاطس في الأسواق اليوم، حيث تراوح ما بين 2.5 إلى 6.5 جنيه مقابل 2.25 إلى 5 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وسجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 25 جنيهًا، كما وصل الثوم الأحمر إلى 30 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 5 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم، من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و5 جنيهات.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم، إلى 10 جنيهات.