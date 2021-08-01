«المبادرة» تصل المحافظات الحدودية والقناة.. وتبدأ تنمية القرى المحرومة

وضعت مبادرة حياة كريمة المحافظات الحدودية والتجمعات العمرانية النائية على خريطة أولوياتها، فى المرحلة الأولى، لتوفير الخدمات الأساسية التى طالما حُرمت منها، من مياه شرب نظيفة، ومدارس، وطرق، وخدمات صحية.

54 مشروعاً لإحياء 6 قرى بـ«مطروح» في المرحلة الثانية

ففى مطروح، أصبحت المبادرة من أهم المشروعات التى تنفذ على أرضها، وحلم القاصى والدانى من أهلها، متمنين أن تتوسع المبادرة فى جميع قرى المحافظة، بعد أن شاهدوا الفارق الذى أحدثته مشروعاتها فى المرحلة الأولى من المبادرة، الأمر الذى غير من أوضاع القرى التى لحقت بقطار المبادرة من إنشاء منازل جديدة، ورفع كفاءة القديمة، للأسر الأكثر احتياجاً، وإنشاء خزانات لمياه الشرب، وحفر آبار لتجميع مياه الأمطار، ورصف طرق كانت مهملة منذ سنوات طويلة، وإنشاء مراكز شباب وملاعب خماسية وصالات أنشطة ومبانٍ رياضية، وأخرى جديدة لبعض الوحدات القروية.

ونفذت «المبادرة» فى قرى مطروح العديد من المشروعات، إذ تم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة، فى 5 قرى، بنحو 76 مشروعاً، هى «زاوية العوامة، وسيدى شبيب بمركز الضبعة، وأبومزهود بمركز برانى، وبهى الدين بمركز سيوة، وسيدنا هود بمركز الحمام»، فيما يجرى العمل فى 6 قرى أخرى ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، بعدد 54 مشروعاً.

وجرى إدراج مشروعات مركزية منها إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى جديدة بتجمع أولاد هيوب بقرية زاوية العوامة بالضبعة، وشبكة خزانات صرف صحى لا هوائى بأربع قرى، وفى مجال السكن الكريم سواء رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة بدعم من وزارة التضامن، والانتهاء من 134 منزلاً بالقرى الخمس بنسبة تنفيذ 100%. كما تم تنفيذ مشروعات فى قرية بهى الدين بسيوة، تضمنت رصف 3.2 كيلومتر من الطرق داخل القرية، ورفع كفاءة مركز الشباب والمدرسة ومقر الوحدة المحلية وتدعيم القرية بـ100 عمود إنارة، ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 1 كيلومتر، وفى قرية سيدنا هود بالحمام، تم رصف مدخل القرية بطول 1٫6 كيلومتر، ورفع كفاءة مركز شباب العبور وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بتجهيزاتها، وإنشاء شبكة الصرف الصحى عن طريق خزان تحليل لا هوائى، وإنشاء ملعب خماسى منجل نجيل صناعى بدعم من المحافظة، وتوسعة مدرسة أبوعبيدة القديمة للتعليم الأساسى بزيادة 5 فصول مع رفع كفاءة المدرسة القديمة.

وفى قرية سيدى شبيب بالضبعة، تم إنشاء عدد 9 خزانات لجمع مياه الأمطار سعة 100م3، ورصف 5.600 كيلومتر من الطرق، ورفع كفاءة مدخل القرية، ورصف طريق لمسافة 2٫100 كم وإنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية سعة 25 م3، ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب وإنشاء سور حول الملعب ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية، ومبنى وملعب مركز شباب حسنبك، ودعم القرية بعدد 1 محول كهرباء قدرة 100 ك فولت من خطة وزارة الكهرباء، وإنشاء مبنى جديد بمدرسة سيدى شبيب مكون من طابقين وتوسعة 11 فصلاً، والانتهاء من شبكة الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائى بدون مصرف، وتدعيم القرية بمحول قدرة 100 كيلووات وأعمدة إنارة للقرية ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 800 م.

وشهدت قرية أبومزهود بسيدى برانى، إنشاء عدد 6 خزانات لجمع مياه الأمطار والانتهاء من شبكة الصرف وإنشاء خزان تحليل لا هوائى بدون مصرف، ورفع كفاءة وتشغيل محطة تحلية مياه قدرة 100 م3، وربط تجمعات القرية بالشبكة الموحدة للكهرباء، ورصف طرق 1٫250 كيلومتر، وتدعيم القرية بأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية لعدد 10 منازل ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 800 متر.

وفى قرية زاوية العوامة بالضبعة، تم إنشاء 9 خزانات لجمع مياه الأمطار بالقرية سعة 100م3، ورصف 2.5 كم وطرق عمل 150 متراً طولياً مطبات صناعية وإنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية بالقرية سعة 25م3 ورفع كفاءة مبنى مركز شباب القرية وإنشاء ملعب جديد خماسى منجّل وإنشاء 3 فصول جديدة إعدادى لمدرسة زاوية العوامة، ورفع كفاءة الوحدة المحلية وإنشاء دور ثانٍ بها، ودعم القرية بمحول قدرة 100 ك فولت، وشبكة الصرف الصحى الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائى بدون مصرف، وتدعيم القرية بأعمدة إنارة ومحول 100 ك فولت، ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 600م، ورصف مدخل القرية من الطريق الدولى حتى مركز الشباب ورصف مدخل مدرسة أولاد هيوب.

50 ألفاً من أهالي الوديان والتجمعات البدوية في عمق «سيناء» يستفيدون من المبادرة

وحظيت جنوب سيناء، بنصيب كبير من المبادرة، حيث انطلقت القوافل الطبية إلى قلب الصحارى والجبال لتصل إلى الأكثر احتياجاً فى الوديان والتجمعات البدوية البعيدة عن المدن، بجانب توزيع أكثر من 60 طناً من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وذوى القدرات الخاصة والأيتام.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المناطق المحرومة فى الوديان والتجمعات البدوية التى تقع فى عمق سيناء، على رأس المستفيدين من المبادرة الرئاسية، إذ استفاد ما يقارب من 50 ألف مواطن من فعالياتها. كما تم تقديم مساعدات غذائية للمواطنين بنحو 60 طناً من المواد الغذائية خلال عام ونصف العام، عبارة عن سكر وزيت ودقيق وبعض المستلزمات الحياتية للأسر غير القادرة، وكل مدينة بالمحافظة قدمت كشفاً بأسماء الأسر المستحقة فى الوديان والتجمعات البدوية والمدن، وجرى توزيع هذه المساعدات على المستحقين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن إجمالى القوافل الطبية التى وصلت إلى الوديان والتجمعات البدوية بلغت نحو 40 قافلة وجابت هذه القوافل كل الوديان والتجمعات البدوية لتقديم خدمات طبية عاجلة وعلاج بالمجان، وأى حالة تحتاج إلى تدخل جراحى يتم تحويلها إلى المستشفيات لإجراء العملية فى أقرب مستشفى طبقاً لمكان إقامة المريض. وأشار فى تصريحات لـ«الوطن» إلى إجراء ما يقرب من 11 عملية جراحية للمواطنين ضمن «حياة كريمة»، والقوافل ما زالت تقوم بعملها، وكانت آخر قافلة قبل أيام فى أحد وديان مدينة سانت كاترين، وشملت تخصصات الأسنان، والأنف والأذن، والجلدية، والجراحة، والرمد.

الانتهاء من تطوير قرى شرق القناة بنسبة 82%.. ووصلات المياه تروي 4 مناطق بـ«الإسماعيلية»

وفى منطقة القناة، شهدت محافظة الإسماعيلية فى الفترة الماضية إنجاز 90% من مشروعات توصيل المياه للقرى والتوابع بشرق قناة السويس، وقال محمد ترك، منسق «المبادرة» فى المحافظة لـ«الوطن»، إنه يجرى الانتهاء من توصيل كافة شبكات الصرف الصحى بجانب وصلات المياه للانتهاء من هذه الأزمة التى تعد واحدة من أهم المشكلات التى تؤرق المواطنين فى شرق القناة، مضيفاً: «تستهدف المبادرة تطوير 16 قرية و37 منطقة تابعة فى الإسماعيلية، موزعة على 4 مناطق رئيسية هى التقدم والأمل وجلبانة والسلام، بعد أن عانى المواطنون فى قرى شرق قناة السويس من انعدام الخدمات على مدار سنوات طويلة وعلى رأسها مياه الشرب، ما أدى لهجرة عدد كبير من المواطنين من أماكن إقامتهم والإقامة إلى أماكن أخرى لمحاولة التقرب من مكان وجود المياه، قبل أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضم قرى شرق قناة السويس ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى الإسماعيلية».

وأشار «ترك» إلى بدء العمل فى قرى غرب القناة، فور الانتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة فى الإسماعيلية بقرى الشرق لكونها أكثر الأماكن احتياجاً فى المحافظة، متابعاً: «المبادرة ستغير شكل قرى القنطرة شرق بالكامل فور الانتهاء من المشروعات الخدمية والطرق وتطوير الشوارع والوحدات المحلية والمدارس ومراكز الشباب».

وقال سليمان حسن، أحد مواطنى قرية التقدم، إن حياة كريمة فى الإسماعيلية تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين من بنية تحتية ومبانٍ: «كنا نعانى من أزمة المياه معاناة لا يتخيلها أحد، ويسير المواطنون أحياناً 5 كيلو من أجل ملء الأوانى بالمياه عبر الخزانات، إلى أن نجحت المبادرة فى توفير الأولوية الأولى، وهى توصيل مياه الشرب لكافة القرى والتوابع إضافة إلى الخدمات الأخرى من صرف صحى ومدارس وطرق ووحدات محلية».