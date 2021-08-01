بروتوكول تعاون بين «صناع الخير» وجامعة الأزهر ضمن مبادرة «حياة كريمة»

شهد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير لتنفيذ مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين ضمن مبادرة السيد الرئيس «حياة كريمة»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبأشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

بروتوكول تعاون بين الأزهر وصناع الخير

مثّل جامعة الأزهر في توقيع بروتوكول التعاون الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على مستشفيات الجامعة، ومثّل مؤسسة صناع الخير مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وحضر احتفالية توقيع البروتوكول عدد من قيادات جامعة الأزهر وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير.وفى كلمته في احتفالية توقيع بروتوكول التعاون.

وأكد محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على بذل أقصى الجهود لدعم المبادرات الرئاسية القومية لما لهذه المبادرات من أهميه قصوى في الأرتقاء بالمواطن المصري، خاصة شرائح غير القادرين، مرحبا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة في إطار الدور المجتمعي الذى تحرص على تقديمه جامعة الأزهر، وفي اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعاون جهات الدولة المختلفة وبخاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية .

تجهيز 5 غرف في كل مستشفى

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن تعاون جامعة الأزهر مع مؤسسة «صناع الخير» لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين يتضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة بالمجان تماما لمرضى القدم السكري غير القادرين، ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري والحماية من البتر، من خلال تجهيز 5 غرف بواقع غرفة في كل مستشفى من مستشفيات جامعة الأزهر الخمس في القاهرة والمحافظات والإعداد الجيد لإطلاق حملات التوعية الموسعة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد مصطفى زمزم ، رئيس مجلس أمناء «صناع الخير» أن الشراكة بين صناع الخير وجامعة الأزهر في دعم مرضى القدم السكري غير القادرين من خلال مبادرة «قدم صحيح» تتضح أهميتها إذا علمنا أنه بحسب الإحصاءات الطبية الموثقة يوجد فى مصر 9 ملايين مواطن مصابين بمرض السكر، معرض منهم نحو 10% لبتر القدم بسبب مضاعفات القدم السكري ، ولأن العلاج العالمى الذى جرى اكتشافه مؤخرا، ويعمل على الحماية من بتر القدم السكري مكلف للغاية، ويمثل عبئًا شديد على مرضى القدم السكري غير القادرين.

التعاون يشمل وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري

وأوضح «زمزم» أن التعاون مع جامعة الأزهر سوف يشمل تجهيز «صناع الخير» لغرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري بمستشفيات الجامعية الخمس لتقديم جميع أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين، بتوفير العلاج الواقى من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين وخاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكرى .

وأشار إلى أن صناع الخير خططت أن تكون مدة عمل المبادرة فى مرحلتها الأولى ثلاث سنوات تقوم خلالها بعلاج 100 ألف مريض قدم سكري وتوعية وفحص مليون مواطن من غير القادرين للعمل على حمايتهم من البتر.

يذكر أن مؤسسة «صناع الخير» للتنمية سبق لها، بالتعاون مع أركيديا للصناعات الدوائية، أن أهدت أقسام الرمد بمستشفيات جامعة الأزهر فرع أسيوط، أحدث جهازين لتشخيص أمراض المياه البيضاء ودعم تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى العيون غير القادرين في صعيد مصر.