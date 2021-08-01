عاجل.. البترول تغلق أول مزايدة عالمية رقمية للبحث عن الزيت والغاز

أغلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، باب التقديم لأول مزايدة عالمية رقمية للبحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وبحسب إعلان المزايدة المنشور على بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway EUG)، بدأ طرح المزايدة في فبراير الماضي، وطرح عدد من المناطق للمزايدة عليها إلكترونيا، دون الحاجة إلى القدوم إلى مقر الشركة، نظرا لظروف جائحة كورونا.

ونص إعلان المزايدة، على أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، الشركات المتخصصة في مجال البحث عن الزيت والغاز، واستغلالهما للاشتراك في المزايدة العالمية الرقمية الأولى لعام 2021، التي تضم 24 قطاعا استكشافيا في كل من خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط.

وأشار الإعلان، إلى أنه يجري طرح هذه المزايدة، طبقا لنموذج اتفاقيات اقتسام الإنتاج المعمول به في جمهورية مصر العربية، وطرحت شركة إيجاس 9 قطاعات استكشافية في البحر المتوسط للبحث عن الغاز الطبيعي، بينما تطرح هيئة البترول 15 قطاعا استكشافية للبحث عن البترول منها 3 قطاعات بخليج السويس و12 قطاعا بالصحراء الغربية ووادي النيل.