«البترول»: الغاز الطبيعي لم يتأثر بأسعار النفط.. أوفر وأفضل للبيئة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أسعار الغاز الطبيعي للسيارات لم تتأثر بالأسعار العالمية للنفط أو البنزين، نظرا لتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل الغاز الطبيعي للسيارت أرخص من البنزين الذي ما زالت الدولة تستورد جزءاً منه من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية.

ويعتبر الوفر المتحقق من تحويل وتموين السيارة بالغاز الطبيعي المضغوط 50% مقارنة مع البنزين، حيث إن أسعار الغاز الطبيعي أقل بكثير من البنزين، نظرا لتوفره في السوق المصرية.

وفي هذا السياق، قالت شركة «غازتك» إحدى الشركات العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الغاز الطبيعي يفضل استخدامه نظرا لانخفاض سعره وكذلك لأنه أفضل للبيئة، كما أنه خالٍ من المواد الضارة الأخرى.

وأضافت الشركة أن المتر المربع من الغاز الطبيعي يعادل اللتر بنزين ويسير نفس المسافة، مشيرة إلى أن سعر الغاز الطبيعي للسيارات يعتبر نصف قيمة البنزين لنفس الكمية.

وأشارت الشركة عبر صفحتها على فيس بوك، إلى أن سعر متر الغاز الطبيعي للسيارات يقدر بـ 3.65 جنيه، في حين أن لتر البنزين 80 يقدر بـ 6.75 جنيه، وبنزين 92 بـ 8 جنيهات، وبنزين 95 بـ 9 جنيهات وهو ما يعني أن الغاز الطبيعي أوفر للمستخدم بشكل كبير، وكذلك أفضل للبيئة.

يذكر أن لجنة تسعير الوقود كانت قد عقدت جلستها في بداية شهر يوليو الجاري، وتم الإعلان عن تحريك سعر البنزين 25 قرشا وفقا للزيادة العالمية وتم إخطار جميع الشركات.