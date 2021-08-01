«حياة كريمة» القليوبية: ننشئ أكبر محطة مياه بالمحافظة بشبين القناطر

قال فادي سالم، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة القليوبية، إنه يجري الآن، إنشاء أكبر محطة للمياه بمحافظة القليوبية بمدينة شبين القناطر، مشيرا إلى أنها ستخدم 9 وحدات محلية، و35 قرية بـ138 تابع، لافتا إلى أن المبادرة تعمل حاليا، على إنشاء 188 مشروعا لخدمة أهالي المحافظة.

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يجري العمل حاليا، على إنشاء ورفع كفاءة 102 مشروع بالبنية التحتية، كالصرف الصحي والمياه والكهرباء والوحدات المحلية والمراكز الخدمية، التي ستخدم كل سكان الوحدة المحلية.

وأوضح أنه يجري حاليا إنشاء 25 مدرسة جديدة، جرى تسليم مدرستين منها إلى وزارة التربية والتعليم، ويجري العمل على إنهاء كل المدارس المتبقية بنسب إنجاز متفاوتة، مفندا: «هناك عدد من المشروعات جار العمل عليها وسنصل لما يقارب الـ90% من عمليات التنفيذ».

وأكد أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، سيجري حاليا، إجراء توسعة شبكات الصرف الصحي على مستوى قرى مدينة شبين القناطر، وعددها 13 قرية، كما يتم تبطين الترع هناك بطول 133 كيلو متر من الترع، تم تنفيذ ما يقارب الـ25 كيلو متر بالتبطين، «جار العمل بالتوازي على إنهاء باقي المشاريع، وبالنسبة للشباب والرياضة فهناك 30 مشروع يخصوا الوزارة منهم مشاريع بيتم إنشاءه كالمقرات والملاعب خاصة، احنا عايزين نخدم ولادنا وشبابنا الموجودين».

وتابع: «تم خلال الشهر الماضي رفع المساحات لدعم القرى بالكهرباء والغازالطبيعي، وبالنسبة قرية الأحراز فقد تم الانتهاء بنسبة 100% من تركيب المحولات الرئيسية للكهرباء، و90% من التوصيلات داخل المنازل، ووصلنا الغاز لـ40% من قرية كفرشبين و20% في الشوبك، وجاري العمل على باقي القرى والتوابع».

واختتم: «بالنسبة لمبادرة سكن كريم فقد تم رصد 1688 منزل سيتم تطويرهم بالتوازي مع كل تلك الإنشاءات التي تحدث في القرى، حتى يكون ذلك ملائم للمواطنين وعلشان يعيشوا حياة كريمة».