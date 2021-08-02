من بطولة رانيا يوسف.. مي شاهين تنتهي من مشاهدها في مسلسل «المماليك»

انتهت الفنانة الشابة مي شاهين من تصوير دورها في مسلسل «المماليك»، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ومحمد لطفي، وفيدرا، ورامي غيط، ودوللي شاهين، ورامي وحيد، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

العمل الذي تتكون حلقاته من 60 حلقة، من المقرر بدء إذاعته خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى القنوات الفضائية.

وتجسد مي شاهين في «المماليك»، شخصية معلمة شعبية تدعى «صباح»، وتمتلك قهوة شعبية داخل إحدى الحارات.

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد ومحمد لطفي ودوللي شاهين

وفي بيان أكدت مي شاهين، أن ترشيحها للدور جاء من قبل مؤلف العمل هشام هلال، ومخرجه حازم فودة، وذلك بعدما قامت بعمل أوديشن خاص بدورها ونال إعجابهما، وقامت مي بتصوير جميع مشاهد دورها داخل استديو العادلية بمنطقة شبرامنت.

مي شاهين تشارك فى بطولة مسلسل المماليك

يذكر أن الفنانة مي شاهين شاركت في المارثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «موسى»، الذي نافس به الفنان محمد رمضان في السباق، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، وكانت تجسد شخصية راقصة تدعى «زبدية» وتعمل داخل شارع عماد الدين.

يُذكر أن بداية الممثلة مي شاهين، كانت من خلال الإعلانات، حيث عملت «موديل» في عدد من الإعلانات مع المخرج مروان حامد، بعدما حصلت على ورشة تمثيل مع مروة جبريل، ومن ثم جسدت أولى أدوارها التمثيلية في مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، التي نافست به الفنانة يسرا في المارثون الرمضاني لعام 2018، ومنه جسدت دورا محوريا في مسرحية «كوكو شانيل» أمام الفنانة شريهان، وبعد ذلك شاركت في مسلسل «قمر هادي»، الذي نافس به الفنان هاني سلامة في المارثون الرمضاني لعام 2019.