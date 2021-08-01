تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر

تساؤلات كثيرة بين مستخدمي محرك البحث «جوجل» عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر، والتي سُمِّيت بهذا الاسم لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ويعتبر هذا اليوم إجازة في العديد من البلاد العربية والإسلامية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021

وحول موعد إجازة السنة الهجرية في مصر2021 في مصر، فإنها تأتي في شهر أغسطس، يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس المقبل، ومن الممكن أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 12 أغسطس، خاصة بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا العام الماضي بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي تتصادف مع أحد الأيام في وسط الأسبوع إلى يوم الخميس.

وبخصوص موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر، فإنها تأتي أولا، ثم يأتي إجازة عيد القوات المسلحة، يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، ومن ثم عيد المولد النبوي الشريف، يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر، وتُعتبر هذه هي الإجازات المتبقية في 2021 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

شهور السنة الهجرية

وكان قد اُعتمد التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة الإسلامية بعد مرور عام ونصف من خلافة عمر بن الخطاب، في شهر ربيع الأول بعد مرور 16 عاما على الهجرة النبوية، وما زال تعتبره بعض الدول التقويم الرسمي لها، وأبرزها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية.

وتتضمن السنة الهجرية اثني عشر شهرًا، حيث تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، وهذه الشهور حسب الترتيب التصاعدي للسنة هي: محرم – صفر – ربيع أول – ربيع ثاني – جمادى أول – جمادي ثاني – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.

إجازات عيد الأضحى

وكان قد حصل المصريون على إجازات عديدة في خلال الفترة الماضية ومنها إجازات عيد الأضحى المبارك، والتي حصل العاملون بالقطاعات الحكومية على 8 أيام إجازات من السبت 17 يوليو إلى السبت 24 يوليو، بينما حصل العاملون بالقطاع الخاص على خمسة أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى من الأحد 18 يوليو إلى الخميس 22 يوليو.