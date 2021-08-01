جهاز «أكتوبر الجديدة»: تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية وجارٍ تسليم 45 ألف منها

قال المهندس محمود مراد، معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن المدينة واحدة من أكبر المدن في مصر التي تقدم مشروعات سكنية للمواطنين، معلنا أن المدينة بالفعل نفذت حوالي 75 ألفا و288 وحدة سكنية، وتم الانتهاء بالفعل من أعمال 45 ألفا من تلك الوحدات ويعملون على تسليمها للسكان خلال الفترة الحالية، إلى جانب العمل على تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية أخرى.

وأضاف «مراد»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم الأحد، أنه إلى جانب ذلك، بدأت المدينة مؤخرا في تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتنفيذ 10 آلاف و392 وحدة سكنية بمساحات 75 مترا و90 مترا لمنخفضي الدخل.

وكشف معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن الخطوات التي يجب على المواطن أن يقوم بها حتى يحصل على وحدة سكنية من تلك الوحدات، موضحا أنه عليه فقط أن يقدم طلب حصول على إحدى تلك الوحدات عبر الموقع الخاص بصندوق الإسكان لدعم التمويل العقاري.

وأردف أنه حين تتأكد الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، أن هذا المواطن يستحق تلك الوحدة السكنية وتنطبق عليهم شروط استحقاقها يتم اختيار هذا المواطن للحصول على الوحدة التي طلب الحصول عليها.

وأشار إلى أن الشروط الخاصة بالحصول على تلك الوحدات، تتمثل في أن يكون المتقدم للحصول عليها مصري الجنسية ولا يقل سنه عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، وأن يكون أجره السنوي ما بين 40 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الضوابط الأخرى التي حددها صندوق الإسكان.