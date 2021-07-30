«لاشين»: نسبة إشغال فندق «كريستال إن» بالعلمين الجديدة 100% حتى منتصف أكتوبر

قال المهندس أشرف لاشين، مدير إدارة الإشراف الداخلي بفندق «كريستال إن» في العلمين الجديدة، إن منطقة الشاليهات بها 10 شاليهات، موضحًا: «تجهيز الشاليهات يحتوي على تراز مطل البحر، كما أن الفرش في مختلف أجزاء الشاليهات فخم جدا، بالإضافة إلى اللاند سيكب».

وأضاف لاشين خلال لقاء ببرنامج برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي: «كل ضيوفنا سعداء للغاية، ونسبة الإشغال لدينا 100% حتى منتصف أكتوبر، ونتوقع أن يكون الإقبال في فصل الشتاء أفضل مما كان عليه في السنة الماضية».

وتابع مدير إدارة الإشراف الداخلي بفندق كريستال إن: «نوفر خدمة تتيح للنزيل أن يضغط على زر حتى لا يزعجه أي شخص من الخارج، وبمجرد الضغط على هذا الزر تظهر علامة حمراء خارج الغرفة تجعل القائمين على الخدمة لا يزعجونه أو يعرضون عليه أي خدمة، ويمكن الضغط على علامة لاستدعاء أحد القائمين على الخدمة لتنظيف الغرفة».

وأردف: «الفندق به 102 غرفة فيها 8 أجنحة وحمام سباحة ومنطقة جيم ومطعم رئيسي و2 قاعة اجتماعات مجهزة ونسبة الإشغال 100%، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتحه منذ عامين في عيد الأضحى المبارك».

من جانبه قال المهندس خالد أحمد محمود سرور، رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها مركز مارينا العلمين، إنّ المركز بدأ التنفيذ فيه في نهاية ثمانينات القرن الماضي، لكن تشغيله بدأ في عام 1998، موضحًا: «زمان مكنش في غير مارينا، كان الساحل الشمالي كله مارينا ومفيش حاجة تانية لكن دلوقتي بقى في قرى كتير جدا».

وأضاف سرور خلال لقاء بالبرنامج: «البحيرات بقت أقوى حاجة في الساحل، ومساحة هذه البحيرات تتعدى الـ1000 فدان وهي من أفضل البحيرات الموجودة على مستوى العالم».

وتابع: «جرى تسمية مارينا بهذا الاسم لأنها احتوت على أول مارينا لليخوت وهي عبارة 3600 فدان مقسمة إلى 6 مناطق، ويحكمها من الطريق الساحلي 8 بوابات، ونقدم مختلف الخدمات الترفيهية للزوار مثل اللانشات وبارا سيلينج، و4 مراكز تجارية تحتوي على 350 محل تجاري».

وأشار إلى أن هذا المركز يتميز بأنه يوجد بجانب مدينة كبيرة تحظى باهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي مدينة العلمين الجديدة: «يتميز مركز مارينا أيضا بأنه قريب من الطرق الإقليمية مثل الطريق الساحلي وطريق وادي النطرون والذي أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفائتها».