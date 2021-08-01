بصيلة: 40 ألف طالب تقدموا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، مدير تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه تم غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجية التطبيقية للعام الدراسي 2021/2022 ، والتى بدأت يوم 13 يوليو 2021 واستمرت حتي أمس السبت 31 يوليو، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أنه لا مد لفترة التقديم للالتحاق بالمدارس.

وكشف مدير تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لمدارس للتكنولوجيا التطبيقية من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية وصل إلى 40 ألف طالب وطالبة، مشيرًا أنه سيتم اختيار الطلاب طبقا للشروط والقواعد المعلنة للمدارس.

أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

وتقبل المدارس التكنولوجية التطبيقية، البنين والبنات وفق شروط الإنشاء والترخيص وطبيعة التخصصات التعليمية، ويتم تدريب الطلاب أحدث الوسائل وقياس خبراتهم، تمهيدا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج وهي كالتالي:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات (بنين وبنات).

4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

5- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

8- مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

9- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام (بنين وبنات).

11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان (بنين).

12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

13- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

14- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

16- مدرسة الريادة للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

17- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

18- مدرسة غبور1 للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

19- مدرسة غبور2 للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).