عمر خورشيد عن أنباء انضمام حمو بيكا لمسرحية أشرف عبدالباقي: «مهزلة»

انتشرت عدد من الأخبار التي تفيد بانضمام حمو بيكا لمسرحية «شمسية وأربع كراسي» المقرر عرضها في الساحل الشمالي بعد أسبوعين ويقوم بإخراجها وبطولتها أشرف عبد الباقي ومعه مجموعة من الأبطال منهم محمد أنور ومحمد عبد الرحمن توتا ومريهان حسين.

كتب الفنان الشاب عمر خورشيد عبر «فيسبوك»، مهاجما الفنان أشرف عبد الباقي بعد أنباء الاستعانة بـ حمو بيكا: «هو أنا مش متأكد من صحة البوستر، بس لو ده حقيقي فيجب على الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن يتدخل في إيقاف المهزلة الفنية دي وفورا، ده لا عضو مهن غنائية ولا تمثيلية ولا سينمائية بأي وجه حق يكون في عرض مسرحي؟، ويجب الجلوس مع أشرف عبد الباقي والحوار معه بخصوص هذا الشأن لعدم تكرار مهزلة كهذه ثانيا».

مسرحية «شمسية وأربع كراسى» بطولة الفنان أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسى» بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبد الرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.